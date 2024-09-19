شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة يومًا سياحيًا خاصًا للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، حيث تم تنظيم زيارة لمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وتأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الدول وتشجيع السياحة المصرية، إلى جانب دعم اللاعبين المشاركين في البطولة.

شارك في الزيارة 8 منتخبات دولية تمثل دول: مصر، الهند، اليابان، فرنسا، البرتغال، البرازيل، تشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أبدى المشاركون إعجابهم بالتاريخ العريق للحضارة المصرية، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شملت التعرف على الأهرامات وأبو الهول والمواقع الأثرية المحيطة.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي كجزء من الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة لبطولة العالم، التي تستضيفها مصر حاليًا، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم تجربة متكاملة للفرق المشاركة، تجمع بين المنافسة الرياضية والاطلاع على الحضارة المصرية.



جولة سياحية لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة



منتخب البرازيل