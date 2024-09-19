شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحتفل بعيد الميلاد الخامس لابنه: كل سنة وأنت محلي دنيتي والان مع تفاصيل الخبر

احتفل رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، بعيد الميلاد الخامس لابنه، ونشر رمضان صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: كل سنة وانت محلي دنيتي.

من جانبها، قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إحالة قرار رمضان صبحى لاعب بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية، كما قررت إلغاء قرار لجنة الاستماع بمصر، واعتبرته كأن لم يكن.

وتقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة الاستماع المصرية، وطالبت الوادا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات.

وكشف مصدر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أرسلت خطاب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية يوم 11 سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما من إصدار القرار، لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.

كانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أصدرت مساء 16 يوليو الماضى، قرارا بعدم فرض عقوبة على اللاعب، بعد اتهامه بالتلاعب فى عينة المنشطات، كما قررت الرفع الفورى للإيقاف المؤقت الإجبارى الذى كان مفروضا على اللاعب.



رمضان صبحي يحتفل بعيد الميلاد الخامس لابنه



رمضان صبحي

رمضان صبحي يحتفل بعيد الميلاد ابنه

رمضان صبحي يحتفل بعيد الميلاد الخامس لابنه