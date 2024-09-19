ثلاثي المصري البورسعيدي يزورون قبر إيهاب جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

حرص الثلاثي محمد دبش، باهر المحمدي وحسن علي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على زيارة قبر إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

ونشر دبش عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من قبر الراحل إيهاب جلال مع بعض الأيات القرأنية.

كما كتب باهر المحمدي في ستوري على "إنستجرام": " ربنا يرحمك يا غالي".

وتوفي إيهاب جلال يوم 11 سبتمبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.