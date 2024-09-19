الخليج 365 يكشف موقف وائل رياض من الاستمرار في قيادة منتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، من الاستمرار على رأس القيادة الفنية للمنتخب، خلال الفترة المقبلة".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "وائل رياض يقترب من الاستمرار، على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب".

وأضاف: "كان هناك مفاوضات مع ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، لتولي مهمة منتخب الشباب، ولكن المفاوضات تعثرت بسبب بعض الأمور".

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي، تمكن من قيادة منتخب مصر تحت 23 عاماً، للصعود إلى المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضاً:

"بينهما أون تايم".. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

"عشاء ورسالة رومانسية".. محترف الزمالك يحتفل بعيد ميلاده مع حبيبته (صور)

“محلي دنيتي".. رمضان صبحي يهنيء نجله بعيد ميلاده الخامس (صور)