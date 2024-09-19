شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمى.. حسين لبيب يشكر مجلس إدارة مودرن سبورت لاستقبال مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الشكر لنظرائهم فى مودرن سبورت بسبب السماح لفريق الكرة بالتدرب على ملعبهم قبل مواجهة الشرطة الكينى المقرر لها غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى بإياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء نص البيان كالتالى:

يتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالشكر للدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت وأعضاء مجلس إدارة ناديه على السماح للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بالتدريب اليوم الخميس على الملعب الخاص بمودرن سبورت باستاد القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة الشرطة الكينى غدا الجمعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يأتى ذلك فى ظل العلاقات الطيبة التى تربط بين نادى الزمالك ونادى مودرن سبورت ومسؤوليه وللتأكيد على روح التعاون بين الناديين لصالح الرياضة المصرية.

فى سياق متصل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، استعداداً للقاء الشرطة الكيني غدا في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز استعداداً للمباراة المرتقبة من أجل تحقيق الفوز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل اللقاء خوفاً من تعرضهم للإجهاد، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات خططية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وفي ختام المران خصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الشرطة الكيني.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء غداً الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.