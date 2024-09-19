شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لنصف نهائي بطولة باريس للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر إلى الدور نصف النهائي ببطولة باريس، وفازت نوران جوهر في ربع النهائي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-7, 11-1.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال، و12 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربيني، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة في منافسات السيدات وهم: نور الشربيني، مريم متولي، روان العربي، سلمى هاني، زينة ميكيوي، هنا معتز، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.