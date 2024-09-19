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مران الأهلي.. 30 دقيقة تدريبات بدنية وكولر يجتمع مع جهازه المعاون

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 19 سبتمبر 2024 08:29 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع الطاقم المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

أدى اللاعبون فقرات بدنية لمدة 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد نجح في الفوز في لقاء الذهاب بمدينة نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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