شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جميع أهداف محترفي الأهلي في دوري نايل الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت قناة أون تايم سبورتس، الضوء على كل أهداف لاعبي الأهلى الأجانب خلال الموسم الماضى في دورى nile الذى توج به الاهلى للمرة الـ44 في تاريخه.

ونشر حساب أون تايم سبورت على فيس بوك، فيديو لجميع أهداف محترفى الأهلى معلقا عليه: "تألق من تاو ، وأهداف رائعة من المغرب رضا سليم وظهور مميز لـ موديست.. جميع أهداف محترفي الأهلي في دوري نايل الموسم الماضي".

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي.