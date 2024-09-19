أشرف روقا ينتقل إلى حرس الحدود موسمين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى حرس الحدود إتمام تعاقده مع محمد اشرف روقا لاعب وسط نادى الزمالك السابق بتعاقد يمتد موسمين في انتقال حر ، ضمن دعم الفريق الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز.





ووقع اللاعب على عقد الانتقال إلى الحدود في تواجد أحمد زهران المدرب العام للفريق العسكري وفى حضور وكيل اللاعب.

وامتلك "روقا" عقدًا في فترة سابقة مع الزمالك كان لمدة ثلاثة مواسم، ويتضمن بنداً بمنح النادي أحقية إنهاء العقد بعد الموسم الثاني.

وأضاف عبد الواحد السيد مدير الكرة في تصريحات سابقة أنه تم إخطار اللاعب بعدم استمراره مع الفريق للموسم الثالث، وتم منح "روقا" الاستغناء الخاص به ليرحل رسمياً عن نادي الزمالك.

ووجه مدير الكرة الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي والمجهودات التي قدمها للزمالك خلال فترة تواجده مع الفريق الأبيض.