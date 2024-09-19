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وزارة الرياضة تنظم يومًا سياحيًا لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في الأهرامات

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ياسر رشاد - القاهرة - نظمت وزارة الشباب والرياضة يومًا سياحيًا خاصًا للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، حيث تم تنظيم زيارة لمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة. وتأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الدول وتشجيع السياحة المصرية، إلى جانب دعم اللاعبين المشاركين في البطولة.

شارك في الزيارة 8 منتخبات دولية تمثل دول: مصر، الهند، اليابان، فرنسا، البرتغال، البرازيل، تشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أبدى المشاركون إعجابهم بالتاريخ العريق للحضارة المصرية، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شملت التعرف على الأهرامات وأبو الهول والمواقع الأثرية المحيطة.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي كجزء من الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة لبطولة العالم، التي تستضيفها مصر حاليًا، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم تجربة متكاملة للفرق المشاركة، تجمع بين المنافسة والاطلاع على الحضارة المصرية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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