مصر على رأس المجموعة الأولى بأمم أفريقيا للكرة الشاطئية

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى ، بينما جاء منتخب السنغال على رأس المجموعة الثانية.





وتستضيف مصر على ساحل البحرالأحمر ومدينة الغردقة ، فعاليات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 26 أكتوبر 2024.

وجاءت المجموعة الأولى على الصعيد التالي : مصر، المغرب، تنزانيا، غانا.

بينما جاءت المجموعة الثانية :السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

على صعيد متصل ، حقق فريق الكرة الشاطئية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنجاز رياضيا تاريخيا بتتويجه بطلا لبطولة الجمهورية للشركات للكرة الشاطئية في النسخة ٥٧ والتي أقيمت في مدينة بورسعيد في الفترة من ٨ إلى 15 سبتمبر الجاري، والتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة ميناء القاهرة الجوي بنتيجة ٥-٢، والذي حصل على الميدالية الفضية.