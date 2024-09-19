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مصر على رأس المجموعة الأولى بأمم أفريقيا للكرة الشاطئية

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ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى ، بينما جاء منتخب السنغال على رأس المجموعة الثانية.
 


وتستضيف مصر على ساحل البحرالأحمر ومدينة الغردقة ، فعاليات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 26 أكتوبر 2024.
وجاءت المجموعة الأولى على الصعيد التالي : مصر، المغرب، تنزانيا، غانا.
 بينما جاءت المجموعة الثانية :السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

على صعيد متصل  ، حقق فريق الكرة الشاطئية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنجاز رياضيا تاريخيا بتتويجه بطلا لبطولة الجمهورية للشركات للكرة الشاطئية في النسخة ٥٧ والتي أقيمت في مدينة بورسعيد في الفترة من ٨ إلى 15 سبتمبر الجاري، والتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة ميناء القاهرة الجوي بنتيجة ٥-٢، والذي حصل على الميدالية الفضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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