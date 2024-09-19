المتحدة للرياضة: حان الوقت للاحتفال بالموسم الاستثنائي للنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الشركة المتحدة للرياضة، لاحتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد غد السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وعقب انتهاء لقاء الأحمر أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.





وقال الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس: " بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي.

على صعيد متصل، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل بدء فقرات المران، وذلك للحديث عن الاستعدادات لمواجهة جورماهيا الكيني.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين، في مران بدني متنوع بين الجيم وملعب التتش استمر لمدة ساعة مع بداية فقرات المران.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني في ختام فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية منفردة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بسامي قمصان مدرب الفريق، القائم بأعمال مدير الكرة، على هامش فقرات المران الجماعي، لمناقشة الاستعدادات لمواجهة فريق جورماهيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء السبت المقبل.