شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش ملف تجديد عقد بيرسي تاو بعد استطلاع رأي كولر والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الاكتفاء بالموسم الحالي ورحيله بالمجان عقب نهاية الموسم الجاري.

وتقوم إدارة الأهلي باستطلاع رأي مارسيل كولر المدير الفني بشأن تجديد عقد تاو أو التراجع عن بقاء الجناح الجنوب إفريقي بعد نهاية الموسم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.

وقررت لجنة التخطيط فتح ملف تجديد عقود نجوم الفريقين في اجتماعها الأخير مع مارسيل كولر المدير الفني من أجل توفير حالة من الاستقرار في صفوف الفريق الأحمر وداخل غرفة الملابس، وعدم تشتيت تركيز اللاعبين بالفتكير في مستقبلهم مع الفريق الأحمر.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ، اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط وكذلك محمد رمضان بعد انضمامه للجنة كما حضر أيضًا زكريا ناصف عضو اللجنة.

شهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، والاتفاق على تأجيل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين استيضاح بعض الأمور الفنية بما يحقق مصلحة الفريق واحتياجه.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر القادم وصعوبة لحاقهم بوقت كاف بالفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصرى، التي ستقام بالإمارات في الفترة من 18 - 21 أكتوبر؛ هذا فضلا عن ارتباط الفريق بأولى مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من نفس الشهر.