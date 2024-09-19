7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 9 / 2024 ، العديد من الاخبار منها خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ 2.4 مليون يورو من نيس الفرنسي ،استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر وموريتانيا 11 أكتوبر المقبل

خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ 2.4 مليون يورو من نيس الفرنسي

انتعشت خزينة النادى الاهلى في الساعات الأخيرة بعدما تسلم النادى الأحمر من نظيره نيس الفرنسي، الدُفعة الأولى من قيمة صفقة محمد عبد المنعم الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي منذ أيام، وتبلغ قيمة الصفقة 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"، يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد وتسجيل وصناعة الأهداف.

استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر وموريتانيا 11 أكتوبر المقبل

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ومنتخب موريتانيا المقرر لها 11 أكتوبر المقبل في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

اتحاد الكرة ورابطة الأندية يتفقان على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية التسلل "شبه الآلي "

اتفق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام و رابطة الأندية خلال الاجتماع الذى عقد أمس في حضور رؤساء أندية الدوري الممتاز على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية " التسلل شبه الآلي " في الموسم الجديد للدوري 2024 – 2025 .



الزمالك يجهز بيانا رسميا للرد على تشابه تصميم زى الفريق مع أندية أخرى

يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا للرد على ما يتم تداوله عن تشابه الزى الجديد الخاص بالفريق مع أندية أخرى ببطولة الدورى المصرى.

حلمي طولان يجتمع مع نصر أبو الحسن لحسم تدريبه للإسماعيلي

يجتمع حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا والزمالك السابق، مع المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي من أجل الاتفاق على الرتوش الأخيرة لتدريب الدراويش في الموسم الجديد، خلفا للراحل إيهاب جلال الذي رحل عن عالمنا بعد وعكة صحية.



المتحدة للرياضة: بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال بتسليم درع الدوري يوم السبت

تنظم الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفى و سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة إحتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي يوم السبت المقبل عقب مباراة جورماهيا الكيني .



الشحات يدعم لاعب الزمالك: "ناس كتير بتموت من كتر الضغط النفسي ومش لازم نوصل فتوح لكده"

حرص حسين الشحات لاعب الأهلي على دعم زميله في منتخب مصر أحمد فتوح لاعب الزمالك في أزمته الأخيرة بعد التسبب بفي وفاة أمين شرطة بالخطأ بعد دهسه بسيارته.