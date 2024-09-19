شكرا لقرائتكم خبر عن سهام شعبان لاعبة المصري ضمن قائمة منتخب مصر للناشئات تحت 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء سهام شعبان بركات لاعبة الفريق الأول للكرة النسائية بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عامًا والذي يبدأ مساء اليوم الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر لثلاثة أيام.

من ناحية أخرى، أعلن النادي المصري عن ضم 7 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز ، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.