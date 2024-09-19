شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مهاجم الأهلي الجديد بعد قرار لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أمس الأربعاء تأجيل ملف التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل، والاكتفاء باللاعبين الحاليين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر وهم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسي تاو.

الأهلي لا يزال يعاني من نقص في بعض المراكز رغم تدعيم صفوفه بأربعة صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري وهم المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ويوسف أيمن وعمر الساعي.

موقف المهاجم الأجنبي؟

الأهلي لا ينوي ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية وحتى غلق باب القيد في 25 أكتوبر المقبل، على أن يتم حسمه في يناير المقبل وقد يترك المكان الباقي في قائمة الأجانب فوق السن إلى يناير المقبل.

وهل يضم الأهلي صفقات جديدة؟

قرار لجنة التخطيط أغلق الباب أمام ضم لاعبين أجانب، ولكنه لم يشير إلى ضم لاعبين محليين أو فلسطينيين ، وحال طلب مارسيل كولر ضم لاعب محلي ستسعى الإدارة الحمراء إلى تلبية طلباته.

وهل يوجد أسماء مرتبطة بالانتقال إلى الأهلي؟

كان هناك أكثر من اسم ارتبط بالانتقال إلى الأهلي مثل ثلاثي زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، ولكن كولر لم يقتنع بأس لاعب.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم