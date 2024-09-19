"الموت بقا قريب مننا".. حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لهؤلاء بسبب فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على دعم أحمد فتوح لاعب الزمالك، عقب إخلاء سبيله من قضية القتل الخطأ، موجها رسالة للجماهير.

وكتب الشحات عبر صفحته على فيسبوك : "أنا عايز أتكلم في موضوع كلنا بقينا بنتكلم فيه بس ماحدش حساس بحاجه الموت بقا قريب مننا كلنا وناس كتير بقت تموت من كتر الضغط النفسي وشوفنا أخونا وصاحبنا أحمد رفعت ربنا يرحمه يارب".

وأضاف: "أنا كنت من فتره قريبا مشكلتي مع الشيبي وكان عليا ضغط ربنا وحده اللي كان عالم بي وطلعت واعتذرت، ودلوقتي مش عايزين نوصل موضوع أخويا أحمد فتوح لكده ونرجع نقول بعد كده ياريت كنا خفينا عليه".

أكمل: "فتوح غلط وقال أنا غلط مش لازم نتكلم ونقول لا أنت غلطان ونضغط عليه أي راجل لما بيتطلع يعتذر ويقول أنا غلط سامحوني أولا دي حاجه كبيره جدا عند ربنا والراجل طلع وقال أنا غلطان وعايز يروح لأهل الميت ربنا يرحمه يارب ويصبر أهله وأولاده يارب".

وأشار: "مش كل شويه نطلع ونقول حسين أنت شتمت... حسين أنت غلط نفس الكلام فتوح مش كل شويه نطلع ونقول أنت غلطان إدعي لفتوح ربنا يهديه ويسامحه إدعي لحسين إدعي لأي إنسان بيغلط".

بيان حسين الشحات جاء كالتالي:

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