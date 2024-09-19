"فرش بيته من جائزة أحسن لاعب".. ميدو يروي موقفا طريفا لعبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

روى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موقفا طريفا حدث مع عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والأهلي السابق، في مسابقة الدوري المصري.

وقال ميدو في تصريحات عبر مقطع فيديو على "يوتيوب": "كان في راعي في الدوري المصري وأنا بلعب وكان يرعى الزمالك في نفس الوقت، كانت شركة هولندية اسمها "فيلبس"، وكانت جائزة أحسن لاعب في المباراة عبارة عن "تلاجة".

وأضاف: "وبعد كل مباراة يحصل أحسن لاعب في كل فريق على أجهزة منزلية، عبدالله السعيد كان بيحصل على جائزة أحسن لاعب في كل مباراة، حصل على "تلاجة" و "فرش بيته كله"، في هذا الموسم".

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