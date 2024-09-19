ملابس داخلية وبشاكير بتختفي.. لاعب الزمالك السابق يكشف أغرب مواقف غرفة ملابس الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حسني فتحي، لاعب الزمالك السابق، أغرب المواقف، داخل غرفة ملابس الفريق الأبيض، حين كان لاعبا داخله.

ولعب حسني فتحي في جيل نادي الزمالك عام 2014، الذي حقق بطولة الدوري وكأس مصر، تحت قيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

قال حسني فتحي في أحد برامج البودكاست: "كان في ملابس داخلية وبشاكير بتختفي من أوضة لبس الزمالك، حين كنت لاعبا بداخله".

أضاف: "اللاعيبة اللي مبتلعبش كانت بتعمل أعمال للاعيبة اللي بتلعب والله حصل أكثر من 5 مرات، اتاخد مني قطعتين ملابس داخلية وبشكير".

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