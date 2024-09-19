"هو اللي طلب".. الأهلي يقرر رحيل يوسف سيد عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر النادي الأهلي رحيل يوسف سيد عبد الحفيظ، لاعب الفريق، إلى نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن اللاعب سيرحل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وجاءت بناء على رغبة اللاعب من أجل المشاركة في المباريات.

وأوضح المصدر، أن السويسري مارسيل كولر وافق على خروج اللاعب معارا لاكتساب الخبرات والمشاركة في الدوري الممتاز، الموسم المقبل.

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