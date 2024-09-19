إعلامي سعودي يرد على شوبير بشأن سالي منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد إعلامي سعودي يدعى ريان الجدعاني، على تصريحات أحمد شوبير مقدم برنامج "مع شوبير" ولاعب الأهلي الأسبق، بشأن سالي منصور لاعبة الشعلة السعودي لكرة القدم النسائية، والتي انتقلت إلى الأخير، على الرغم من إعلان الأحمر التعاقد معها.

وقال شوبير في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب": "لا أعرف سالي ولا أعرف الأسباب، لكنني قلت إن الأسباب قهرية، لكنهم قالوا إن الأهلي أخبرها بتوفير سكن ومحصلش، لكن مفيش حاجة اسمها سكن، أنتي لاعبة محترفة تمضي عقد وتحصلي على أموال وتذهبي أنتي تحصلي على السكن".

وكتب له الجدعاني في التعليقات: "أتمنى أن تتقبل وجهة نظري بصدر رحب، في مجال كرة القدم النسائية، تحتاج إلى تعامل مختلف مع اللاعبات، لأن موضوع (السكن) يعتبر أولوية قصوى عند لاعبات كرة القدم، نحن في السعودية نتعامل مع موضوع (السكن) أولوية قصوى، للسعوديات وغير السعوديات".

وأضاف: "لأننا نعلم بأن خروج الفتاة من بيت عائلتها تعتبر من أصعب الخطوات تواجه أي فتاة في العالم، فهذه الثقافة لا تقف عند العرب فقط، بل تمتد لدول الغرب التي تتعامل أيضاً مع كرة القدم النسائية بحذر وجدية في تعامل مختلف مع المرأة، في النهاية اختنا سالي في وطنها الثاني (السعودية)، ونعتبرها مثل بناتنا وتتلقى أقصى الرعاية والاهتمام في مختلف المجالات، كل التحية لأشقائنا في مصر".

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