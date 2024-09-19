"حرجة جدا".. تطورات جديدة في حالة فهد المولد ونقله للرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير سعودية، تطورات جديدة في الحالة الصحية للاعب السعودي، فهد المولد، واستكمال تلقيه العلاج في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسقط فهد المولد من شرفة الدور الثاني من منزله في العاصمة الإماراتية دبي صباح الخميس الماضي، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن القنصلية السعودية في دبي تقوم اليوم بالتنسيق مع مستشفى راشد لنقل فهد المولد بطائرة إخلاء طبي للعاصمة الرياض.

وأوضحت الصحيفة، أن فهد المولد من المقرر وصوله إلى مدينة الرياض في تمام التاسعة والنصف، مساء اليوم الخميس، وأن قرار نقله للرياض سيعتمد على استقرار حالته كما هي "حرجة جدًا" وفقًا لوصف الصحيفة.

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