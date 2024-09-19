شوبير يحذر من أزمة مرتقبة بعد إعلان الشكل الجديد للدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق من زيادة عدد أندية الدوري المصري الممتاز في المستقبل في تبعات محتملة لشكل الدوري في الموسم الجديد.

وقال أحمد شوبير: «الدوري الإستثنائي كان لا بديل عنه، الدوريات في كل حتة الناس بتخلص في شهر 5 واحنا مكملين لشهر 9 ومواسم متلاحمة ولا اللاعيبة بترتاح ولا المنتخب بيعرف يلعب، وكل سنة نقول يا جماعة اعملوا موسم استثنائي غيّر نظام الدوري، فاللي حصل امبارح ده الموسم الجديد والموسم اللي جاي كمان».

وتابع أحمد شوبير: «فكرة زيادة عدد فرق الدوري المعام مستقبلا سوف تخلق لنا مشاكل لا حصر لها وأنا أحذر من ذلك مبكرًا، إحنا الدوري المصري كنا 14 فريق ثم 16 ومن ساعة ما زودنا لـ 18 والمشاكل ملهاش حصر».

وأضاف شوبير: «أيضًا يجب أن لا تطبق الموسم الاستثنائي لأكثر من موسمين، دي جراحة عاجلة الآن بشكل استثنائي حتى تعود بطولة الدروي لمسارها الطبيعي».

واختتم شوبير: «جدول الدوري شركة المانية تقوم تنظم بطولات كبرى هي اللي هتعمل الجدول، والقرعة في أول اكتوبر وبداية الدوري نهاية اكتوبر، وفي النهاية لازم قيمة الدوري المصري وتاريخه الكبير ترجع فنحن نحافظ حتى هذه اللحظة على هذا التاريخ لما أعمل الدوري بتاعي بالشكل ده، وحتى حسام حسن يشم نفسه شوية ويقدر ياخد اللاعيبة مرتاحة شوية فيعرف يشتغل ويعرف يمرن فهنا من خلال الدوري الاستثنائي كل الأطراف بقت مرتاحة».