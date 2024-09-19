شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة: بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال بتسليم درع الدوري يوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفى و سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة إحتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي يوم السبت المقبل عقب مباراة جورماهيا الكيني .

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني في دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي ، ثم يعقبها حفل تسليم درع النادي الأهلي .



علقت الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ": " بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي .



حفل تسليم الدرع (2)