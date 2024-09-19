شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب بسرعة حسم القضايا للجنتي الانضباط والتظلمات ووضع فترة زمنية للفصل في الشكاوي والان مع تفاصيل الخبر

طالبت الأندية خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأربعاء بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر ، بضرورة سرعة حسم لجنة الانضباط و التظلمات في الشكاوي المقدمة لهم .

كما طالبت الأندية خلال اجتماع رابطة الأندية أمس بوضع فترة زمنية للجنة الانضباط بالفصل في الشكاوى المقدمة لهم .

هذا وقررت رابطة الأندية المصرية تغيير شكل مسابقة الدوري المصري في الموسم الجديد لتعتمد نظاما جديدا بشكل استثنائي، يلعب من دور واحد من 17 مباراة والدور الثاني يتم تقسيمه بين التسعة الأوائل في الترتيب ويلعبون على تحديد بطل الدوري والتسعة الأواخر في الترتيب ويتنافسون على مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين على أن يهبط فريقين في نهاية الموسم بدلا من ثلاثة ويتم العمل بهذا النظام موسمين وهما موسم 2024 / 2025 وموسم 2025 / 2026.

اتفق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام و رابطة الأندية خلال الاجتماع الذى عقد أمس في حضور رؤساء أندية الدوري الممتاز على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية " التسلل شبه الآلي " في الموسم الجديد للدوري 2024 – 2025 .

وجاء الاتفاق على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية التسلل لمساعدة الحكام على التقليل من الأخطاء التي شهدتها المواسم الماضية في أزمة التسلل .

تعدّ التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل أداة دعم لحكام الفيديو والميدان، إذ ستساعدهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة حول مختلف وضعيات التسلل.