وزير الرياضة يتابع آخر تطورات للمعمل المصرى لمكافحة المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، العميد محمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات، بحضور الدكتورة إيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى.

تناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائى للمعمل المصرى، وسبل توفير كافة المتطلبات والتطرق إلي الإستعدادات والترتيبات المتعلقة بزيارة وفد لجنة التقييم التابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" إلي مصر، بالإضافة إلي مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن.

أكد الدكتور أشرف صبحى على تضافر الجهود بين الوزارة و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، أجري الوزير إتصالًا هاتفيًا بالسيد / السيد ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات،للتأكيد علي ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة المنشطات هذا بالإضافة الي الإطمئنان علي صحته بعد السيول التي تعرضت لها دولة بولندا، والتأكيد علي دعم الدولة المصرية للمعمل المصري، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة له، وذلك فى ضوء التعاون المثمر مع الوكالة.

وعبر رئيس الوادا عن تقديره وشكره لوزير الرياضة عن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات، فضلاً عن دعم الحكومة المصرية للمنظمة الأفريقية لمكافحة المنشطات "الرادو"، وكذلك المنظمة المصرية "النادو" .

.من جانبه، أشاد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى تذليل كافة العقبات والإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الدولى للمنشطات للمعمل المصرى.