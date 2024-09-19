المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - حافظ المنتخب السعودي على مركزه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث بقي الصقور في المركز الـ٥٦ بالتصنيف العالمي لشهر سبتمبر.

وخاض المنتخب السعودي مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المنقضية بشهر سبتمبر، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل الصقور في المباراة الأولى أمام إندونيسيا بهدف لكل منهما، فيما حقق الفوز على الصين بهدفين من توقيع اللاعب حسن كادش.

منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري، والذي شهد تقدم منتخب مصر 5 مراكز.

حيث تواجد منتخب مصر في المركز الـ 31 عالميًا بعد ما كان يحتل المرتبة 36 الشهر الماضي فى تصنيف فيفا.

وتواجد منتخب مصر فى المركز الثالث إفريقيًا.

ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الحالي على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.