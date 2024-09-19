شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يهدي قميص ودرع الأهلي لممثل اليونيسيف في مصر والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي باهداء درع وعلم النادي إلى جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي الأهلي اليوم لتجديد الشراكة بين النادي والمنظمة الدولية.

فيما قام ممثل اليونيسيف في مصر باهداء القميص الخاص بالمنظمة إلى خالد مرتجي وحرص الثنائي على التقاط الصور التذكارية بعد توقيع عقد الشراكة الجديد لمدة أربعة سنوات مقبلة.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بمقر الجزيرة؛ للإعلان عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏

تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية في البيئة المحيطة وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة، ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.‏



خالد مرتجى وممثل اليونيسيف



خالد مرتجى



مرتجى ودرع الاهلى



ممثل اليونيسيف فى المؤتمر



مؤتمر الاهلى