شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يكرم الفنان عماد زيادة عن دوره في مسلسل نعمة الافوكاتو والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللقاء الحواري "قعدة شباب" "لطلاب الجامعات المصرية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة "ال قرة للتنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى التصدي لكافة أشكال الظواهر السلبية والمجتمعية بين الشباب، بالإضافة إلى فتح حوار بناء بين الشباب وقادة الفكر والمبدعين وأصحاب الرؤى، تكريم الفنان عماد زيادة، عن دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، والذي اتسم بالشهامة والرجولة والأخلاق النبيلة.

عقب تكريمه من قِبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ألقى "زيادة" كلمة أمام الحضور وجه من خلالها نصيحة للشباب، حيث قال: "كل واحد يجري ورا حلمه ومييأسش وميعتمدش على حد في حياته".

وأكد: "أنا معتمدتش على حد خالص في مهنة التمثيل، قلت هبدأ الطريق من الأول خالص وأعافر لوحدي من غير ما أعتمد على حد حواليا، اعتمدت على ربنا فقط،".

فيما أكمل موجها حديثه للشباب: "ابذل مجهود بجد وصدق نفسك، لازم تصدق نفسك وتصدق حلمك، انتوا متوفر لكم عنصر الأمن والأمان، اوعى حد يشكك في وطنك ويحسسك إن مفيش فيه مستقبل، دي كلها حاجات سلبية مينفعش تدخل دماغك".

أضاف: "الشاطر يبدأ حلمه بدري ومن وهو لسه في الجامعة وثانوي واعدادي، يشوف عايز يبقى ايه ويبدأ بدري، اللي يبدأ بدري ينجح بدري زي محمد صلاح، كل ما تبدأ بدري حلمك وتصدقه وتخلي ثقتك في ربنا كبيرة".

اختتم حديثه قائلا: "متخلوش حد يهز ثقتكم في نفسكم ولا في وطنكم، اللي كل الدولة بتشتغل عشانكم بمؤسساتهم بيحاولوا يوفروا الأمن والأمان للدولة المصرية، على رأسها رئيسنا عبد الفتاح السيسي وجيشنا وشرطتنا".

يشار إلى أنه شارك في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.