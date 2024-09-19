شكرا لقرائتكم خبر عن معتز محمد يقترب من الإسماعيلي في صفقة انتقال الساعي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب معتز محمد مدافع الأهلي الشاب من الانتقال إلى نادي الإسماعيلي ضمن صفقة شراء عمر الساعي من الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا للاتفاق الذي يقضي بحصول الإسماعيلي على لاعبين إعارة ضمن صفقة انتقال الساعي إلى القلعة الحمراء.



ويتشاور مسئولو نادي الإسماعيلي مع نظرائهم في الأهلي بشأن الثنائي المعار إلى الدراويش، حيث دخل عمار حمدي ضمن اللاعبين المرشحين في الانضمام إلى الدراويش على سبيل الإعارة، ومن ضمن الأسماء أيضا يوجد أكثر من لاعب مرشح مثل كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمد زعلوك.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.



جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.



افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.



يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي