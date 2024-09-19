شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الزمالك القانونى فى ملف الجابونى بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف الجابونى بوبيندزا ، والذى وقع على عقود انضمامه للفريق، ثم الانضمام لبوخارست الرومانى .

وقال مصدر في الزمالك لليوم السابع أنه تم تجهيز ملف كامل عن الأزمة، يضم كل المستندات و الأوراق التي تثبت حق الزمالك في اللاعب، وجارى دراسة الملف من جانب الفريق القانوني بالزمالك.

وأضاف المصدر أن الزمالك ينتظر مصير اللاعب مع بوخارست الرومانى سواء بقيده مع الفريق من عدمه ، وبناء عليه يتم التحرك القانونى واتخاذ إجراءات تقاضى اللاعب، وذلك في ظل تصريحات مسئولي بوخارست بالسير في إجراءات قيد اللاعب في صفوفهم للموسم الجديد.

رفض مسئولو نادي الزمالك التصريحات التى خرج بها مسئولو بوخارست الرومانى عن سيرهم فى إجراءات قيد المهاجم الجابونى بوبنتدزا حيث قال رئيس النادي الرومانى"نحن أيضًا نتبع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإتاحة الفرصة لأرون بوبيندزا للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن، وتدربه مع الفريق"

وقام مسئولو الزمالك بتسليم ملفاً كاملاً للمحامى المكلف بالقضية يتضمن كل العقود والاتفاقيات التى وقع عليها اللاعب الجابونى تمهيداً لتقديمه للجهات المختصة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم التزام اللاعب بها ورفضه الحضور إلى القاهرة فى الموعد المتفق عليه.