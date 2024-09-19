شركة ملابس تهدد الزمالك: سنقاضيكم بسبب تيشيرت الفريق الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قالت شركة "سبورتكس" للملابس الرياضية، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد نادي الزمالك، في حالة عدم مسح صور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الحساب الرسمي للنادي، لظهورهم بأحد تصاميمها. فيما رفض مصدر داخل إدارة نادي الزمالك التعليق، واكتفى بالقول لمصراوي إنهم لن يردوا على هذا الادعاء.

وقالت الشركة في بيان رسمي: "تنويه هام، نحن شركة سبورتكس للملابس الرياضية صاحبة العلامة التجارية إنيرجيا أن التصميم الخاص بتشيرتات التدريب الخاصة بالفريق الأول لنادي الزمالك المصري التي تم تداول صورها على وسائل التواصل الاجتماعي هو تصميم ذو حق أصيل لشركة سبورتكس، قد تم استخدام ونشر هذا التصميم على موقعنا بتاريخ 24 مارس 2024 وأيضا إرسالها للعديد من العملاء لدى الشركة لاستخدامه في أطقم التدريب وأطقم المباريات الخاصة بهم".

وأضاف: "وتعرب نحن عن استيائنا الشديد لمثل هذا الموقف المؤسف الذي هو يمثل لنا أبعد ما يكون عن الاحترافية والأمانة في التعامل مع التصميمات في مجال صناعة الملابس الرياضية، وبناءا عليه نهيب بمجلس إدارة نادي الزمالك الموقر الذي يمثل ركناً تاريخياً في الرياضة المصرية بالالتزام في المقام الأول بالمبادئ الأخلاقية التي طالما عاهدنا عليها نادي الزمالك في مثل هذه المواقف".

وأتم البيان: "والتي تتمثل فوراً في إيقاف استخدام أطقم التدريب المنوط بها في هذا البيان والتي تم استخدام تصميماتنا عليها وسحب جميع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، هذا ومع احتفاظ شركة سبورتكس باتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة لحفظ حق الشركة في ممتلكاتها الفكرية وتصميماتها".

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