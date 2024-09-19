اتجاه لتعديل موعد كأس السوبر المصري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، احتمالية تأجيل موعد إقامة بطولة كأس السوبر المصري، والتي كان من المقرر إقامتها من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، في الإمارات.

وذكرت الصحيفة، أن الاتجاه الأقرب إقامة السوبر، في ديسمبر المقبل، ولكن حتى الآن لم يصلوا إلى الاتفاق النهائي، ويستضيف مجلس أبو ظبي الرياضي البطولة.

وخلال شهر أكتوبر (الموعد المحدد للسوبر)، يواجه منتخب مصر نظيره موريتانيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025، وذلك يومي 11 و15 أكتوبر.

وتقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 فريق، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ولكن يلعب الأهلي أولى مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم 25 أكتوبر.

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