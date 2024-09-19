"لم يتحقق منذ سنوات".. صعود قياسي لمنتخب مصر في تصنيف فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس التصنيف الشهري للمنتخبات، عن شهر سبتمبر.

وشهد التصنيف لشهر سبتمبر، صعود قياسي لمنتخب مصر، لخمس مراكز مرة واحدة، وهو ما لم يتحقق منذ 6 سنوات.

ونجح منتخب مصر في الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام حسن في تحقيق الفوز على منتخبي كاب فيردي وبتسوانا، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأصبح المنتخب المصري في المركز الـ31 عالميًا والثالث أفريقيا خلف منتخبي المغرب الذي تواجد في المركز الأول أفريقيا، وثانيا السنغال.

ويعتبر هذا المركز هو الأفضل لمنتخب مصر منذ تصنيف يناير 2018، حيث كان وقتها "الفراعنة" في المركز الـ(30 عالميًا).

14 عالميًا: (المغرب)

21 عالميًا: (السنغال)

31 عالميًا: (مصر)

33 عالميًا: (كوت ديفوار)

36 عالميًا: (تونس)

ترتيب أول 5 مراكز في العالم كالتالي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

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