"الوحيد اللي طلبه الأهلي".. هل مصطفى شلبي أهلاوي ؟.. رئيس إنبي يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة قوله من قبل أن مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك أهلاوي وكان يريد الانتقال للأحمر.

ولعب مصطفى شلبي من قبل لنادي إنبي، قبل الانتقال للزمالك الموسم قبل الماضي.

وقال الشريعي في تصريحات عبر عبر راديو 9090: "لم أتحدث بأن مصطفى شلبي أهلاوي، ونحن حاليا في عصر الاحتراف، وهو مادام يرتدي قميص الزمالك فهو حاليا زملكاوي".

وأكمل: "الجماهير على السوشيال ميديا تأخذ بعض التصريحات، من أجل إشعال الأجواء فقط، ومصطفى شلبي اللاعب الوحيد الذي طلب الأهلي ضمه من إنبي في الفترة الأخيرة".

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