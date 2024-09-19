شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مستحقات أتشمبونج سيتم تسديدها قبل الموعد ولن يتم إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك أن أزمة مستحقات الغانى أتشمبونج سيتم حلها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المهلة المحددة من الفيفا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوقت مازال أمام المجلس لحل أزمة اتشمبونج، حيث أن المبلغ المقرر سداده 172 ألف دولار وتنتهى المهلة يوم 4 أكتوبر، وحال عدم سداد 172 ألف دولار سيجري إيقاف القيد بعد يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أن الزمالك سيقوم بسداد المبلغ قبل الموعد المطلوب ولن يتم ايقاف القيد بسببها.

ويجهز مسئولو نادى الزمالك دفعة جديدة من مستحقات لاعبى فريق الكرة لصرفها قبل مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها 27 سبتمبر الجارى،لفرض حالة من الاستقرار والهدوء قبل هذه المواجهة المرتقبة،والتى يعد الفوز بها بالنسبة لهم بداية مبشرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولى الزمالك يضعوا صرف مستحقات لاعبى الكرة على رأس أولوياتهم إيماناً منهم بأهمية هذا الملف فى الحفاظ على تركيز عناصر الفريق،وارتفاع حالتهم المعنوية،والحفاظ عليهم من التشتت أو التفكير فى أمور أخرى غير كرة القدم.