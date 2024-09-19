شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري مدافع الأهلى يشارك في المران الجماعي بشكل كامل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم الخميس المغربي أشرف داري مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعدما شارك في مران الأمس بشكل تدريجي، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات في الفترة القادمة.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصيره من دخول قائمة مباراة جورماهيا والمحدد لها مساء السبت في إياب دور الـ32 أو استمرار استبعاده غدا الجمعة.

وبدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن اشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.

وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية أمس، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي بدءًا من اليوم، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.