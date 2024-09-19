شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عبد الحفيظ لاعب الأهلي الشاب مطلوب في سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

دخل يوسف عبد الحفيظ لاعب الأهلي الشاب اهتمامات نادي سيراميكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما مع صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر بسبب كثرة النجوم الموجودين في مركزه بالفريق الأحمر.

ويجيد عبد الحفيظ اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والوسط الارتكازي ولكن لا يمانع الجهاز الفني للأهلي في إعارته للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة للجزيرة.

وسبق وحصل سيراميكا على خدمات أحمد عابدين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ومن قبله تجديد استعارة الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.



افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي