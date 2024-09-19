"قدوة لجميع الأندية".. الكومي يكشف موقف الخطيب من المشاركة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من بطولة كأس مصر المقبلة.

وأعلن الأهلي انسحابه من بطولة كأس مصر الحالية، لإراحة لاعبيه، ووفقا للائحة لا يحق له المشاركة في النسخة المقبلة.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "الأهلي والزمالك قدوة لجميع الأندية وبالتالي يجب تطبيق اللوائح على الكبير قبل الصغير".

وأضاف: "الخطيب رفض تغيير أي لوائح كما أشيع، والأهلي لن يشارك في كأس مصر تطبيقا للوائح".