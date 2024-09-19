“جزء من المباراة".. الغندور يكشف موعد عودة أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "ستاد المحور"، اقتراب عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق، وذلك خلال مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وتعرض فتوح لحادث سير، في الشهر الماضي، أسفر عن وفاة أحد المارة، لتقرر النيابة العامة حبسه بتهمتي القتل الخطأ والتعاطي، قبل إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه: "أمس أحمد فتوح شارك في مران الزمالك بعد الإفراج عنه، ولكنه شارك في التدريبات البدنية والفردية فقط، اليوم اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بالكامل".

وأضاف: "وشارك في التقسيمة الجماعية وهذا تأكيدًا لخبرنا، بأن في تفكير كبير في مشاركة اللاعب في جزء من مباراة الشرطة الكيني".