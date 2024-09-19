شكرا لقرائتكم خبر عن قطر القطري يرسل 500 ألف دولار للأهلي قيمة استعارة عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

تسلم النادى الاهلى 500 ألف دولار من نادى قطر القطري وهى قيمة إعارة أحمد عبد القادر الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل عبد القادر من الأهلي إلى قطر القطري مؤخرًا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وواصل أحمد عبد القادر تألقه مع ناديه قطر القطري، مسجلا هدفه الثاني مع فريقه أمام فريق الشحانية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مباريات بطولة كأس قطر للموسم الحالى 2024-2025.

وسجل أحمد عبد القادر هدفه الأول مع نادي قطر أمام فريق الشمال في إطار الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري القطري.

و تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم