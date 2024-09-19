شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

استبعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم الرباعى مهاب ياسر،سيف فاروق جعفر،سيد نيمار،والبنينى سامسون أكينيولا من حساباته الفنية ومنح الإدارة الضوء الأخضر لرحيلهم القلعة البيضاء.

وكشف مصدر بالزمالك، أن البنينى سامسون أكينيولا يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضى، مؤكداً أن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، أخرجه من حساباته في الموسم الجديد واستبعده من قائمة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، حيث أكد لمسئولى القلعة البيضاء أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب.

وأوضح المصدر لليوم السابع أن الزمالك يحاول تسويق اللاعب قبل غلق الميركاتو الصيفى، أو الوصول إلى صيغة اتفاق مع اللاعب لفسخ عقده بالتراضى رغم رفض اللاعب وتمسكه بالحصول على قيمة عقده مع الأبيض كاملا.

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

بينما بات سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك على أبواب الانتقال إلى النادى المصري البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،وتوصل مسئولو النادى البورسعيدى إلى اتفاق مع نظرائهم مع فى القلعة البيضاء ويتبقى بعض الرتوش النهائية لإتمام الأمور بشكل رسمي،فى الوقت الذى لم يتحدد فيه مصير مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر حول وجهتهم المقبلة.