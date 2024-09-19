شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه دلفي وديا اليوم استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي اليوم الخميس ، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليلو في خوض عدد كبير من المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، والتعود على أسلوب لعب المدرب القبرصي وفلسفته التدريبية.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 13 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد وعبد الله بكري ومحمد مغربي وفليبي ناسيمينتو.