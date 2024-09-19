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مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد استلام الدفعة الأولى من صفقة انتقال محمد عبد المنعم لنيس

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محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر نادي نيس الفرنسي النادي الأهلي، بموعد إرسال القسط الأول من صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر السابق إلى الفريق الفرنسي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "نيس الفرنسي أخطرنا بموعد إرسال القسط الخاص بانتقال محمد عبد المنعم إلى الفريق، خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف: "القسط الأول الخاص بانتقال عبد المنعم إلى الفريق، يصل إلى 2 مليون يورو".

وانتقل محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي قادماً من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 4.3 مليون يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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