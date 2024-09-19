ما مستقبل أحمد فتوح إذا تم حبسه في قضيته الأخيرة؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

كشف أسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولى مستقبل أحمد فتوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حالة الحكم عليه بالحبس في قضية اتهامه بالقتل الخطأ مع تعاطيه المخدرات.

وقال غنيم في تصريحات خاصة "لمصراوي":" في حالة عدم صدور حكم قضائي في قضية المخدرات سيشارك بشكل طبيعي مع فريقه".

وأضاف:" في حالة حبسه على هامش هذه القضية سغيب عن الكرة خلال فترة تواجده في السجن، وكذلك وفقاً لمدة عقده مع الفريق".

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