بعد ظهوره في التدريبات.. ما موقف فتوح القانوني من ممارسة كرة القدم؟.. خبير مكافحة المنشطات الدولى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

كشف أسامة غنيم خبير مكافحة المنشطات الدولى موقف أحمد فتوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة بشكل طبيعي رفقة الفارس الأبيض، رغم ثبوت تعاطيه لـ مخدر "الحشيش".

وقال غنيم في تصريحات خاصة "لمصراوي":"مسألة المخدرات تخص قضيته الأخيرة بشأن اتهامه بدهس أمين شرطة، وهذا الأمر بعيد تماماً عن كرة القدم، ومشاركته في التدريبات أمر طبيعي".

وأضاف:" لكي يتم إيقافه بسبب المخدرات لابد أن يخضع إلى فحص منشطات خلال مشاركته في بطولة كبيرة لكي يتم تطبيق العقوبة عليه".

وتابع حديثه قائلا:"ما يخص قضية اتهامه بالقتل الخطأ أثناء تعاطيه المخدرات، المتوقع أنه سيتم حلها بدفع الدية لأسرة الضحية، إنما قضية المخدرات لم يتم الحكم عليه فيها حتى الآن".

وكانت نتائج التحاليل التي خضع لها فتوح بمستشفى العلمين النموذجي أظهرت إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش، وسلبية تعاطيه لأي عقاقير مخدرة أخرى مثل الترامادول.