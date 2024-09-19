الكشف عن موعد إرسال قيمة صفقة انتقال أليو ديانج من الأهلي إلى الخلود السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد إرسال الخلود السعودي، قيمة صفقة انتقال لاعب الوسط المالي أليو ديانج إلى الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخلود السعودي سيرسل المبلغ المادي، الخاص بإعارة اللاعب المالي أليو ديانج إلى الفريق السعودي، خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف: "المبلغ المالي الذي سوف يتم إرساله إلى النادي الأهلي، هو 350 ألف دولار نظير إعارة اللاعب إلى الفريق لمدة موسم".

وانتقل أليو ديانج إلى فريق الخلود السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 350 ألف دولار.

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