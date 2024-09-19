الأهلي يستعد للإعلان عن رعاية نادي دلفي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي، سيُعلن خلال ساعات تفاصيل رعاية فريق ديلفي لمدة خمس سنوات.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" رعاية الأهلي لنادي ديلفي هيكون فيها تفاصيل كتير جدًا، حتى يستفيد الجانبين".

وأضاف:" الأهلي سيدعم فريق ديلفي بلاعبين شباب سواء الفترة الحالية أو بداية من يناير بجانب تحمل رواتب الجهاز الفني والتعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين في القسم الثاني ودوري المحترفين الذي سيضع الأهلي عينه عليهم".

وأختتم الغندور:" الكابتن ربيع ياسين تم تعينه مديرًا فنيًا لفريق ديلفي وقاد المران بالأمس واليوم".