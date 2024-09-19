مهاب ياسر يطالب الزمالك بالرحيل إلى الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن مهاب ياسر لاعب الزمالك طالب إدارة النادي وعبدالواحد السيد بالموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مهاب طلب الموافقة على رحيله لصفوف الاسماعيلي لمدة موسم على سبيل الاعارة".

وأضاف:" اللاعب متمسك بالرحيل على سبيل الإعارة خصوصا انه خارج حسابات جوميز بشكل نهائي وغير موجود في التدريبات الاخيرة وبيتدرب بشكل فردي مع سيف جعفر وسامسون".

وأختتم الغندور:" إدارة الزمالك تدرُس في الوقت الحالي الموقف لاتخاذ قرارها خلال ساعات".