شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج وروان العربي يتأهلان لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل ثنائي وادي دجلة، علي فرج وروان العربي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وفاز علي فرج في الدور ربع النهائي على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 10-12, 11-5, 11-2.

بينما فازت روان العربي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 12-10.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.